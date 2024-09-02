Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России

Венгрия не выживет без нефти из России, а потому решение Украины приостановить поставки ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» стало серьезным вызовом для страны. Как сообщает РБК, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он отметил, что если Венгрия перестанет получать российскую нефть, то в широком смысле у властей не выйдет «накормить страну». Необходимое предложение топлива в таком случае поддерживать не удастся из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры.

«Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт не хочет принимать на себя риски в этой сфере, а потому решение Украины стало серьезным вызовом. Прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» влияет примерно на треть импорта из РФ в Венгрию. По мнению Сийярто, найти временный выход из ситуации можно, однако в долгосрочной перспективе требуется «иное, юридически значимое решение».

Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

Напомним, что нефтепровод «Дружба» имеет две ветки. Поставки по северной, которая проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, были заблокированы из-за санкций Евросоюза в прошлом году. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение. Однако в июле Украина приостановила поставки ЛУКОЙЛа по системе.