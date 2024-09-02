Турция осуществила подачу заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации агентства говорится, что данный шаг - стремление турецкой стороны усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися государствами. Как отмечается, расширение объединения будут рассматривать на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Напомним, что он запланирован на 22-24 октября.

БРИКС — межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.

Ранее исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая заявил, что БРИКС стоит задуматься о переходе на нейтральную валюту или цифровые финансовые активы (ЦФА). Собственные платежные системы сейчас создаются «со скрипом», отметил он.