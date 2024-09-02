Вторжение ВСУ в Курскую область и жара сказались на стоимости газа в Европе

Цены на газ в Европе за лето выросли на 16% до $449 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчеты и данные биржи ICE.

Факторами роста цен названы вторжение ВСУ на Курскую область, жаркая погода и перенаправка поставок СПГ в Азию.

В конце весны стоимость тысячи кубометров газа составляла $388. В июне цены на газ составляли $384 за тысячу кубометров, что на 5% выше год к году. При этом в июле цены на газ снизились и в среднем составляли $366, что все равно на 9% выше, чем в июле 2023 года. В августе 2024 года средняя цена тысячи кубометров газа составляла $437, что на 10% выше уровня 2023 года. При этом к закрытию летних торгов цены выросли еще на $12.

До этого «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.

Транзит газа осуществляется через ГИС «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена украинской стороной.