Россия опередила США по объемам поставок газа в ЕС

Во втором квартале 2024 года страны Европейского союза (ЕС) импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Bruegel сообщает издание Die Welt.

Утверждается, что США во втором квартале текущего года поставили в ЕС около 12,27 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Россия в этот же период экспортировала в Европу на 0,46 миллиарда кубометров больше.

Российский газ составил 17 процентов от европейского импорта данного ресурса. Для поставок были использованы три маршрута, включая продолжающий функционировать украинский транзит, через который прошло более 4 миллиардов кубометров.

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Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный объяснил продолжающийся экспорт газа в ЕС. По его словам, закупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам способствует наполнению бюджета страны.