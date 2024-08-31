Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире — его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, сообщает РИА Новости.

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Агентство составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора, состоящего из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самый дешевый набор оказался в России, самый дорогой — в Израиле. На основе этой информации РИА Новости рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно подсчету, сейчас курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже курса и составляет 26,7 рубля за доллар. Такая же ситуация наблюдалась в 2023 году — тогда курс рубля по паритету покупательной способности был в три раза ниже — 32,07 рубля за доллар.