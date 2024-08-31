Мировым ценам на кофе предрекли рост из-за мощной засухи в Бразилии

Кофе сорта арабика ждет подорожание. Причина — мощнейшая за последние 43 года засуха в Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе, пишет Bloomberg.

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С мая по август ряд ключевых сельскохозяйственных районов Бразилии столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года, свидетельствуют данные Национального центра мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN).

«Это одна из самых страшных засух в истории кофе», — комментирует директор компании RR Consultoria Rural Реджис Рикко.

Согласно прогнозам, дождей не будет еще как минимум две недели. Как раз в этот период обычно цветут кофейные деревья.

«Если возникнут проблемы с цветением, то потери будут, независимо от того, что произойдет с погодой в дальнейшем», — отметил аналитик StoneX Фернандо Максимилиано.

Фьючерсы на арабику с начала года выросли уже более чем на 30%. Потери урожая в Бразилии подстегнут цены еще сильнее.

До этого на Starbucks в третий раз подали в суд за кражу концепции помады со вкусом кофе.