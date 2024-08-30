Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов в разговоре с Рамблером дал прогноз по курсу российской валюты в обозримой перспективе. По словам специалиста, в сентябре курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня в 12 рублей за юань.

Ситуация на валютном рынке сложилась достаточно спокойная. Работающие на укрепление и на снижение курса рубля факторы примерно равнозначны, однако, полагаю, в сентябре возможно небольшое ослабление рубля. Курс может опуститься ниже 12 рублей за юань. Это связано прежде всего с дефицитом юаневой ликвидности на российском финансовом рынке, возникшем в связи с тем, что многие компании оставляют часть экспортной выручки за границей. При этом в дальнейшем возможна нормализация некоторых расчетов по импорту. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Вместе с тем специалист напомнил, что ранее Центробанк повысил прогноз профицита торгового баланса РФ в 2024 году до 135 млрд долларов США с прежних 121 млрд.

ЦБ перенес обсуждение публикации прогноза курса рубля

«Кроме того, в сентябре может быть ужесточение риторики ЦБ или повышение им ключевой ставки, поэтому такие факторы, как высокие процентные ставки и высокий профицит торгового баланса поддержат рубль и не дадут ему серьезно упасть», - отметил эксперт.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на российские источники сообщило, что компаниям из РФ, которые торгуют с Китаем, оказывается все сложнее вести расчеты с их партнерами в КНР — из-за растущих задержек и роста расходов под вопросом оказались транзакции на миллиарды юаней.