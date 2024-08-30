Аналитики заметили первые «мягкие» сигналы от ЦБ

29 августа Банк России представил проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы». Впервые за долгое время документ и пресс-конференция заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина имели скорее «мягкую» риторику, считают аналитики «Ренессанс Капитала».

Проинфляционный сценарий ЦБ предусматривает ключевую ставку в 16–18% в 2025 году (в базовом — 14–16%), а рисковый сценарий с глобальным кризисом — 20–22%.

«На наш взгляд, это означает, что в целом Банк России рассчитывает бороться с устойчивым спросом ставкой менее 20%, а уровень 20%+ рассматривается скорее для периода кризиса», — отмечают аналитики.

В «Ренессанс Капитале» также обращают внимание, что на пресс-конференции после публикации проекта зампред ЦБ Алексей Заботкин не дал однозначного сигнала об исходе заседания по ставке 13 сентября. С одной стороны, он указал на устойчивость темпов инфляции, с другой — на признаки охлаждения темпов роста кредитования и экономической активности. Риторика Заботкина означает, что на данный момент обе опции (сохранение и повышение ставки) равновероятны, в то время как рынок ожидал более жесткого сигнала, считают аналитики.

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