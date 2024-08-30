Курс юаня вырос

Курс юаня на Московской бирже в пятницу утром вновь оказался на уровне 12 рублей, следует из данных торгов.

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На протяжении недели он находился ниже этой отметки. Курс китайской валюты в моменте достиг 12,0035 рубля, что является максимумом с 22 августа. Однако чуть позднее рост приостановился. На 10.54 мск курс поднялся на 7 копеек, до 11,99 рубля.

Ранее «Известия» со ссылкой на финансового аналитика, трейдера Артема Звездина сообщили, что к середине сентября курс доллара может стоить 93–94 рубля, евро — 102–103 рубля, юаня — 13,2–13,5 рубля. По словам эксперта, некоторые факторы будут оказывать давление на курс российской нацвалюты осенью.

В частности, речь идет о сохраняющейся нестабильности на международной арене и об окончании высокого спроса на иностранную валюту в летний отпускной период, пояснил специалист.