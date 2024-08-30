Ключевую ставку в России сравнили с алкогольным напитком

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов провел параллели между уровнем ключевой ставки в 18% и вином, а также между ставкой в 20% и крепленым напитком. Он считает, что в ближайшее время денежно-кредитная политика будет «крепленой», передает агентство «Прайм».

«Если 15–18% — это еще как бы виноградное вино, то 20+ — это уже какие-то крепленые напитки, поэтому мы будем наблюдать следующие месяцы с большой вероятностью «крепленую» денежно-кредитную политику», — прокомментировал топ-менеджер ВТБ.

Напомним, что в конце июля 2024 года Центробанк впервые с начала года повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 18%.

Ранее главный аналитик портала Banki.ru Богдан Зварич заявил, что в сентябре Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых. При этом, как считает эксперт, уже в октябре или декабре денежно-кредитная политика может ужесточиться. Он не исключил того, что ставка поднимется до 19–20% в случае ускорения инфляции.