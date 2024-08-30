Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук уже в третий раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России с капиталом в 5,5 млрд долларов. Список опубликовал Forbes.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,45 млрд долларов. В мае 2022 года она получила от своего мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьем месте находится Варвара Скоч — дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Ее капитал оценили в 2,2 млрд долларов. В декабре 2020 года Скоч стала обладательницей доли в холдинге USM.

Четвертое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 млрд долларов. Пятое место — Наталья Луценко, владелец 50% группы «Содружество», с оценкой состояния в 1,25 млрд долларов. Последующие места заняли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила (1 млрд долларов), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон (1 млрд долларов), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун (1 млрд), жена основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева (900 млн долларов) и генеральный директор «ИНК-капитал» Марина Седых (850 млн долларов).