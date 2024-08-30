Впервые почти за 30 лет в России могут сократиться наличные

В России по итогам 2024 года не исключено сокращение объема наличных в обращении на 200 миллиардов рублей. В таком случае это станет первым снижением за календарный год как минимум с 1998 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ и Росстата.

Согласно проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, корректировка объема наличных денег в обращении по итогам 2024 года прогнозируется в диапазоне от -0,2 до 0,2 триллиона рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, уменьшение денежной массы в 2024 году будет обусловлено ужесточением монетарной политики ЦБ. Повышение ключевой ставки может произойти как в сентябре, так и в октябре и декабре, считает эксперт.

За ростом ключевой ставки последует повышение ставок по вкладам, что будет способствовать притоку средств населения в банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении, отметил собеседник агентства. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, распространение безналичных платежей – еще один фактор уменьшения наличной денежной массы.

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Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в России в январе — июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей.