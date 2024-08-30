В России вырос спрос на оборудование для майнинга

Число обращений по покупке майнингового оборудования выросло почти втрое после принятия 8 августа закона, который закрепил правовое поле вокруг индустрии майнинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление официального дистрибутора оборудования для майнинга криптовалют в РФ Chilkoot.

Там уточнили, что до легализации майнинга к ним в месяц приходило 150–200 запросов. Рост спроса также заметили в Ассоциации промышленного майнинга и крупнейшей майнинговой компании РФ BitRiver.

«С конца апреля, когда законопроекты были внесены в Госдуму, мы фиксируем рост спроса со стороны российских и зарубежных частных и институциональных заказчиков на наши услуги по сравнению с началом этого года. Более того, повысились интенсивность и качество деловых контактов с российскими участниками финансового рынка и разработчиками в области искусственного интеллекта»,— пояснил заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

По словам директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, помимо отсутствия угрозы изъятия оборудования, майнинг-индустрию также стимулирует прошедший халвинг биткойна, после которого традиционно растет стоимость криптовалюты. Он считает, что само наличие правил, установленных государством, дало импульс для развития отрасли. За счет этого на рынке стали появляться крупные игроки с большими капиталами, которые до принятия ФЗ не были до конца уверены в инвестировании.

«Теперь же отрасль промышленного майнинга стала привлекательна для инвесторов»,— уточнил Безделов.

Законом, принятом 8 августа, были определены термины «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул», «оператор майнинговой инфраструктуры» и другие. Запрещены реклама и предложение цифровой валюты неограниченному кругу лиц, а также реклама товаров, работ и услуг с целью организации обращения цифровой валюты. Также вводятся реестры лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и операторов майнинговой инфраструктуры.