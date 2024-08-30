НПФ не хотят кредитовать российскую экономику

Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не очень хотят кредитовать российскую экономику. Доля их вложений пенсионных накоплений в корпоративные облигации составила 36,6%, пенсионных резервов – 37,2%. Это минимальные значения по крайней мере с начала 2019 года, следует из данных, приведенных Банком России.

За полугодие доля вложений пенсионных накоплений в бонды компаний сократилась на 2,9 процентных пункта (п.п.); за год – на 6,2 п.п. По пенсионным резервам падение составило 2,4 п.п. и 5 п.п. соответственно.

«Во втором квартале 2024 года снижение долей корпоративных облигаций в портфелях НПФ происходило седьмой квартал подряд (по пенсионным накоплениям оно составило – 1,8 п.п., по пенсионным резервам – 1 п.п. – FM) », — указывает в «Обзоре ключевых показателей НПФ» Банк России.

Частично снижение доли инвестиций пенсионных фондов в бонды компаний обусловлено отрицательной переоценкой ценных бумаг, частично — невысоким спредом доходности к облигациям федерального займа (ОФЗ), указывают аналитики регулятора.

Во втором квартале наблюдалось снижение интереса НПФ в ОФЗ: по пенсионным накоплениям их доля снизилась за три месяца на 0,3 п.п., до 43,7%, а по пенсионным резервам – незначительно выросла (+0,4 п.п.).

«Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в втором квартале 2024 года незначительно снизилась – до 9,5% (на конец первого квартала была на уровне 9,6%. — FM) », — говорится в обзоре ЦБ.

Снижение доли пенсионных фондов на рынке происходило за счет снижения объемов участия НПФ в аукционах Минфина по продажам ОФЗ: «Объем их участия во квартале 2024 года снизился в пять раз по сравнению с предыдущими двумя кварталами».

Не растет и доля акций в портфеле. В апреле – июне сокращение доли этих долевых инструментов в агрегированном портфеле пенсионных накоплений НПФ составило 0,2 п.п. (до 5,8%), в портфеле пенсионных резервов – 0,5 п.п. (до 9,6%). «Этому способствовала отрицательная переоценка акций», — отмечают аналитики ЦБ.

Зато исторических максимумов достигла доля дебиторской задолженности по операциям РЕПО: на 30 июня в пенсионных накоплениях она составила 7,2% (+3 п.п. по сравнению с 31 марта), а в пенсионных резервов — 6,7% (+2,7 п.п.).