В ЕС обеспокоились ростом экспорта из Европы в соседние с РФ страны

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность ростом экспорта европейских товаров в соседние с Россией страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС счел это обходом санкций и призвал усилить контроль внутри ЕС.

«Резкий рост экспорта товаров в соседние с РФ страны сложно объяснить ростом спроса, это больше похоже на обход санкций», — отметил Боррель.

По его словам, необходимо усилить контроль за европейскими компаниями, то есть начать борьбу с санкциями непосредственно в Европе.

До этого Боррель предложил ввести санкции против двух министров правительства Израиля. Глава евродипломатии отметил, что договоренность «пока не достигнута», но процесс уже запущен, с учетом всех обстоятельств.

В середине августа стало известно, что в ЕС могут рассмотреть введение санкций против израильских чиновников.