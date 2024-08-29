Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз

Почти 93 тыс. тонн зерна отправили на экспорт из Московской области с начала текущего года. Это более чем в шесть раз превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Экспорт зерновых культур, произведенных в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось более 50% от общего объема экспорта. В страны Азии было направлено 41,3 % зерна, в Восточную Европу поставки составили 6,9%, а в Юго-Восточную Азию - 1,3%.