Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз
Почти 93 тыс. тонн зерна отправили на экспорт из Московской области с начала текущего года. Это более чем в шесть раз превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Экспорт зерновых культур, произведенных в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось более 50% от общего объема экспорта. В страны Азии было направлено 41,3 % зерна, в Восточную Европу поставки составили 6,9%, а в Юго-Восточную Азию - 1,3%.
"По данным ФГБУ "Агроэкспорт", наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овес. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы - в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя - в 6,6 раз (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)", - процитировали в тексте министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных.