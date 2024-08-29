В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин назвал значительной степень устойчивости российской финансовой системы. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря кропотливой длительной работе, которая была проделана до ввода масштабных западных санкций в 2022 году.

«Опыт 2022 года демонстрирует, что степень устойчивости российской финансовой системы очень значительная», — резюмировал Заботкин.

Зампред ЦБ добавил, что регулятор и финансовые власти страны в позапрошлом году столкнулись с самым трудным из возможных сценариев. Однако совместными усилиями удалось преодолеть тяжелые испытания для российской финсистемы.

«Мне кажется, что среди сценариев нет ни одного более сложного, чем то, что произошло в 2022 году», — заключил Заботкин.

Ранее в ЦБ призвали россиян не ждать скорой отмены западных санкций. Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие несколько лет не произойдет существенного изменения нынешних геополитических условий. В среднесрочной перспективе, как полагает регулятор, российская экономика будет развиваться в условиях торговых и финансовых ограничений, которые ввели против РФ страны Большой семерки (G7).