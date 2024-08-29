Пик глобального финансового кризиса может прийтись на середину 2025 году. Об этом говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики".

Регулятор считает, что высокие ключевые ставки и дисбалансы на финансовых рынках развитых стран могут привести к кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов.

Ужесточение денежно-кредитной политики происходит после почти 15-летнего периода околонулевых ключевых ставок центробанков развитых стран и является одним из самых быстрых в истории.

Главная российская «кубышка» может опустеть в 2025 году

Кроме того, ЦБ отмечает растущую тенденцию к деглобализации мировой экономики. Она начала делиться на торговые блоки и альянсы на фоне ухудшение отношений между Китаем и США.