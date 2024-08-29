В Кремле высказались о проблемах в платежах с Китаем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблемы в процессе платежей с китайской стороной удастся решить в партнерском духе, передает «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля обратил внимание на «более чем солидный объем торгово-экономических отношений» между Россией и другими странами. Как уточнил он, «при такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно».

«Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия дорожит сотрудничеством с КНР, а также придает ему большое значение. Песков заявил, что между сторонами сложились «достаточно конструктивные и партнерские отношения».

Ранее СМИ сообщили, что некоторые российские фирмы столкнулись в текущем месяце с трудностями при осуществлении международных банковских переводов с участием китайских банков.