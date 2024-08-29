Мишустин высказался об удвоении МРОТ к 2030 году

Пресс-служба правительства РФ сообщила о завершении формирования нового портфеля национальных проектов на 2025-2030 годы. В их числе - национальный проект «Кадры», который включит в себя показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году в сравнении с суммой, установленной на 2023 год. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

© РИА Новости

Доработать указанный нацпроект к началу осени поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Подчеркивается, что он указал на необходимость в проработке вопросов финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, проведении приоритизации дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включении в нацпроект показателей о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на прошлый год.

Также премьер-министр выступил за подготовку единой методики учета кадровой потребности работодателей при формировании контрольных цифр приема. Ряду министерств будет необходимо обеспечить до 1 февраля 2025 года разработку единой методики. Среди таких ведомств - Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в прошлом году продолжительность рабочего дня в России продемонстрировала максимальные за 11 лет результаты - в среднем 38 часов 12 минут.