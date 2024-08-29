Боррель назвал сумму заблокированной помощи Киеву из-за вето Венгрии

Свыше €6 млрд военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными из-за венгерского вето.

Соответствующее заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"€6 млрд для Украины остаются замороженными на моем счету (имеется в виду счет Еврофонда мира, которым распоряжается Брюссель - прим. ТАСС) из-за вето одной страны ЕС", - сказал Боррель, пообещав искать пути преодоления этого вето.

Эта встреча глав МИД ЕС была перенесена решением Борреля из Будапешта в Брюссель, чтобы наказать Венгрию за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай в начале июля с "несогласованными" с Еврокомиссией мирными инициативами.