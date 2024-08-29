Что будет с ключевой ставкой в 2024 году

Эксперты, опрошенные Banki.ru, рассказали, какой динамики они ждут от ключевой ставки в России до конца года. В частности, по мнению главного аналитика портала Богдана Зварича, в сентябре Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых.

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При этом, как считает эксперт, уже в октябре или декабре денежно-кредитная политика может ужесточиться. Он не исключает того, что ставка поднимется до 19 – 20% в случае ускорения инфляции.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, согласно базовому сценарию, ключевая ставка останется неизменной до конца 2024 года. При этом он заявил о наличии высокого риска повышения ставки до 20% на октябрьском заседании. Серьезным аргументом для прекращения повышения ключевой ставки может стать ускорение торможения инфляции к концу года, отметил собеседник.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов назвал рост ключевой ставки уровня 20% до конца года самым вероятным сценарием. По его словам, динамика кредитования опережает прогнозную траекторию ЦБ.

Напомним, что на последнем заседании 26 июля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых.