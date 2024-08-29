Власти начали готовить план по борьбе с ростом цен

Правительство и Центробанк намерены подготовить совместный план по борьбе с инфляцией и обсуждают меры, которые необходимо предпринять для остановки роста цен. Об этом со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и источники, близкие к обеим сторонам дискуссии, пишут «Ведомости».

В том числе власти ищут способы замедлить рост кредитования, которое растет даже в условиях высокой ключевой ставки. Пока планируется сделать упор на охлаждение спроса для трех видов заемщиков — это госкомпании и компании с участием государства, получатели кредита с субсидированной ставкой и розничный сектор. Для каждого планируются отдельные меры.

В первом случае рост заимствований связан с ожиданием бюджетной поддержки как самих предприятий, так и банков, которые полагают, что кредиты в любом случае вернут. Субсидии также завязаны на государственной помощи, а спрос в розничном секторе обусловлен ожиданием дальнейшего ухудшения ситуации с инфляцией и лояльным отношением банков.

Эксперт сделал прогноз инфляции в 2024 году в России

Для охлаждения предлагается заставить банки изменить подходы к оценке финансового состояния госкомпаний и граждан, а также пересмотреть меры поддержки в формате субсидий малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров.

Эксперты отмечают, что у правительства достаточно способов замедлить рост цен, для этого нужна скорее решимость, чем мастерство. Например, можно перенести индексацию утилизационного сбора на автомобили, снизить импортные пошлины, пересмотреть бюджетную политику. Кроме того, высокая ставка в любом случае окажет свое влияние.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от экономического блока правительства уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в стране. Между тем Центробанк сообщил о продолжающемся росте инфляционных ожиданий россиян, что является поводом для повышения ключевой ставки.