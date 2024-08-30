Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 4 сентября 2024 года будет повышена до 1 тыс. 115,7 рубля против действующей сейчас ставки в размере 908,5 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина на ячмень вновь будет нулевой.

Пошлина на кукурузу будет повышена до 724,5 рубля с 701,4 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $214,1 за тонну, на ячмень - $178,7 за тонну, на кукурузу - $195,7 за тонну.

В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.