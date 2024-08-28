Bloomberg узнал о предстоящем визите делегации МВФ на Украину

Представители Международного валютного фонда посетят страну в сентябре, чтобы принять решение о выделении Киеву помощи на сумму 1,1 млрд долларов.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что поездка начнётся 4 сентября и продлится около недели. В течение этого времени специалисты фонда проведут «анализ бюджетного прогноза страны».

В марте прошлого года ВМФ утвердил для Украины четырёхлетнюю программу помощи объёмом 15,6 млрд долларов. Предыдущий транш в размере 2,2 млрд долларов Киев получил в начале июля.