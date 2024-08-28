Росстат сообщил о снижении стоимости свеклы, моркови и картофеля

В России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, с 20 по 26 августа стоимость свеклы уменьшилась на 4%, моркови — на 3,5%, тогда как огурцы подорожали на 3,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В целом, за этот период цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. В том числе подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), лук и яблоки (на 1,5%), а также помидоры (на 1%). Помимо этого, отмечается снижение цен на сахар (на 0,4%), куриные яйца (на 0,3%) и мясо кур (на 0,1%). В то же время выросли цены на некоторые другие товары.

Например, стоимость сливочного масла увеличилась на 1%, молока и фруктово-ягодных консервов для детского питания — на 0,9%, вареной колбасы — на 0,7%, свинины и подсолнечного масла — на 0,6%, хлеба и рыбы — на 0,4%. Также подорожали баранина, сыры, пастеризованное молоко и различные продукты, включая обеды в кафе и столовых, в пределах 0,1-0,3%, передает «Радиоточка НСН».