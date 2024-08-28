Новак: рост инвестиций в I полугодии показал устойчивость экономики РФ

Рост инвестиций в I полугодии 2024 года показал устойчивость российской экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это (рост инвестиций - прим. ТАСС) говорит об устойчивости нашей экономики и уверенности бизнеса, который строит свои долгосрочные планы. Здесь, безусловно, и позитивный эффект от мер поддержки бизнеса со стороны правительства, благодаря которым значимо улучшилось состояние институциональной среды в стране и, соответственно, повысились стимулы для инвестирования", - подчеркнул Новак, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.

В I полугодии рост инвестиций в основной капитал составил 10,9% в реальном выражении. По итогам II квартала 2024 года отмечен рост на 8,3%.