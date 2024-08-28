Назван способ решения проблемы с платежами между Россией и Китаем

Проблемы в расчетах за товары и услуги между Россией и КНР могут быть решены за счет внедрения защищенной системы платежей. С таким заявлением выступил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП), передает агентство «Прайм».

По словам Манкевича, с самого начала было понятно, что схемы, которые предполагают платежи через третьи страны, не будут приносить пользу вечно. Также их нельзя было назвать надежными, отметил собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что банки Китая не одобряют сделок, при которых деньги за товар приходят из одной страны, а товар отправляется в другую. Он предрекает проблемы до тех пор, пока стороны не выстроят полноценную, защищенную система платежей с достаточным количеством инструментов.

Глава РАСПП считает, что сложности с платежами через банки ОАЭ обусловлены усилившимися санкциями США, а также угрозами Белого дома преследовать государства, которые сотрудничают с российской стороной.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в августе банки в Объединенных Арабских Эмиратах начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний.