В ночь на 28 августа в сети блокчейна TON произошел масштабный сбой, вызванный высокой нагрузкой. В результате сеть не могла производить блоки транзакций в течение около семи часов подряд, вплоть до утра текущего дня. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале TON Community.

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По словам разработчиков TON Foundation, причиной сбоя стала перегрузка некоторых валидаторов сети, вызванная более чем 20 миллионами транзакций, пишет РБК. Они были проведены пользователями после возможности вывода токенов DOGS за пределы криптобирж.

С момента листинга DOGS на биржах 26 августа транзакции в сети TON проходили с задержками. В интерфейсе нескольких популярных криптокошельков были опубликованы предупреждения о перебоях в работе. Криптобиржа Bybit на время останавливала операции с токенами на блокчейне TON.

DOGS стал вторым после Notcoin проектом на базе TON, вокруг которого возник большой ажиотаж. Интерес объясняется не только бесплатной раздачей, но и поддержкой разработчиков, приближенных к основной команде Telegram.