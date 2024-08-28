В России предсказали сентябрьский курс доллара

К середине сентября курс евро останется на нынешних уровнях в 102-103 рубля, а вот доллар может подорожать до 93–94 рублей, рассказал «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Специалист отметил, что на динамику курсов помимо геополитической нестабильности повлияет также завершение летнего отпускного сезона с его традиционно высоким спросом на валюту. В то же время допускающееся повышение ключевой ставки ЦБ способно укрепить рубль во второй половине сентября, но не сильнее, чем до 89 рублей за доллар, считает эксперт.

Он обратил внимание, что предсказываемый показатель несмотря на текущие колебания, находится «в пределах оптимального коридора» в 85–95 рублей за доллар, что снижает риски для долгосрочной финансовой стабильности и устраивает как экспортеров так и население.

Курс евро уже неделю находится на уровне 102 рублей и выше, доллар колеблется в диапазоне от 91 до 92 рублей. Ранее россиян призвали не рисковать с вложениями в валюту. По словам профессора Финансового университета Сергея Лочана, в текущей ситуации они являются не лучшим активом для сохранения накоплений