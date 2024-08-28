Приток рабочих в Россию так и не восстановился после пандемии

Миграционный поток рабочей силы в Россию после 2022 года так и не достиг уровней, предшествовавших пандемии COVID-19. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование РАНХиГС. В 2023 году на российском рынке труда насчитывалось около 3,5 миллиона иностранных трудовых мигрантов, что почти на миллион меньше, чем в 2019 году.

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Основные поставщики рабочей силы — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Более половины мигрантов (55–60%) с целью трудоустройства регистрируются в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. По данным научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, трудовая миграция в Россию не восстановилась до допандемийного уровня даже спустя несколько лет после завершения пандемии. В ее исследовании использованы данные Росстата, МВД и ФСБ.

Ожидалось, что снятие ограничений приведет к увеличению числа трудовых мигрантов, однако в 2022 году показатели въезда все еще были на 15% ниже, чем в 2019 году. Формально этот уровень был превышен только в 2023 году, когда зарегистрировано около 4,5 миллиона въездов. Однако данные о выезде мигрантов показывают, что рост въезда сопровождался значительным увеличением выездов — на 128% по сравнению с 2021 годом. В результате прирост численности трудовых мигрантов в 2022 году оказался на 20% ниже, чем в 2021 году, и на 55% ниже, чем в 2019.

В целом среднегодовая численность иностранных работников в России в 2022 году составила 3,47 миллиона человек, что значительно ниже допандемийных оценок (около 4–4,5 миллиона). В 2023 году ситуация осталась аналогичной: мигранты составляют около 4,5% от общего числа занятых на российском рынке труда. Миграция становится все более однородной: более 87% трудовых мигрантов в 2023 году приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Аналогичная статистика наблюдается и по регистрации на миграционный учет: доля мигрантов из этих стран составила около 87% в 2022 году и 85% в 2023 году (в 2019 году — около 68%). Страны дальнего зарубежья составили лишь 3% от общего числа зарегистрированных иностранных работников в 2022 году и 4% в 2023 году.