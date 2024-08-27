Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о значительном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России.

Депутаты фракции ЛДПР ранее разработали проект закона, предлагающий увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц уже с 1 января 2025 года. Отмечалось, что инициатива направлена на решение проблемы низкого уровня доходов населения и стимулирование экономического роста. Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующий МРОТ, установленный с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, не только не обеспечивает достойного уровня жизни, но и приводит к значительной дифференциации доходов. Это негативно сказывается на совокупном спросе и не способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда.

Зубец подчеркнул, что ранее он выступал с аналогичной инициативой.

Согласно данным социологических исследований, у нас в стране никто не работает за зарплату менее чем в 30 тысяч рублей. И когда у нас фигурируют зарплаты в размере менее 30 тысяч рублей, то речь идет либо о неполной занятости, либо о «серых» зарплатах. Допустим, если говорится, что санитарка в больнице получает 15 тысяч рублей, то это означает, что у нее неполная ставка и сокращенный рабочий день. Если пересчитать это на полный рабочий день, то получится, что она получает 30 тысяч рублей. Так что, полагаю, МРОТ действительно необходимо поднять до этой величины. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

В случае реализации инициативы в России произойдет увеличение налоговой базы, добавил эксперт.

«Если люди официально получают менее 30 тысяч рублей в месяц, то это означает, что у них «серая» занятость, и все остальное они получают где-то еще – «в конвертах». «Серой» занятости в России порядка 10-15%, и все это нужно выводить из тени, нужно повышать уровень доходов бюджета», - считает Зубец.

Вместе с тем специалист выразил мнение, что повышение МРОТ в России до уровня 30 тысяч рублей должно происходить поэтапно.

«Конечно, повышения МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц с 1 января следующего года не будет, [нынешняя инициатива ЛДПР] – это предвыборный популизм. Однако сама идея здравая – МРОТ необходимо повышать, но, думаю, не в один прием, а в два. Если к 2026 году МРОТ у нас будет на уровне 30-35 тысяч рублей, то это принесет пользу российской экономике», - заключил аналитик.

Ранее вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей оценили профсоюзы.