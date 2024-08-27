Названо условие подорожания нефти до 100 долларов за баррель

При реализации ряда факторов одномоментно на рынке можно ожидать роста цен на нефть до 100 долларов за баррель. Об этом заявил агентству «Прайм» начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. https://1prime.ru/20240827/neft-851132399.html

Как указал эксперт, одним из условия для подобного роста является резкое снижение запасов сырой нефти в США и резкий рост ее потребления за счет аномально холодного осенне-зимнего сезона. Среди других условий – активное сворачивание конфликтов на Ближнем Востоке и по линии Россия-Украина, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ без нарушения квот или полная остановка добычи одним из ключевых экспортеров, отметил специалист.

Вместе с тем, по словам Абелева, если факторы будут реализоваться по отдельности, то нефтяные котировки достигнут 90 долларов за баррель. Собеседник напомнил о том, что сейчас стоимость нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что данные российского экспорта сырой нефти по морю демонстрирует восстановление. Положительные показатели начали наблюдаться после того, как в конце июля наблюдалось падение.