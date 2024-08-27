Названы последствия остановки Украиной газового транзита

В случае остановки газового транзита Украиной Россия может поставлять газ в Европу через «Турецкий поток» и южные ветви, которые идут на Испанию по Черному и Средиземному морям, заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такие действия Киева были ожидаемы, поэтому к этому надо было готовиться заранее.

Для нас есть обходные маневры. Например, поставки через южные ветви, турецкие потоки, которые идут на Испанию по Черному, а потом Средиземному морю. Видимо, именно это и будет сделано. Конечно, нам было бы удобнее поставлять газ через Украину. Но такой исход был ожидаем, и морально по крайней мере к этому стоило подготовиться, — пояснил Беляев.

Он обратил внимание, что для Европы приостановка договора представляет большую сложность. Кроме того, отметил экономист, Киев будет должен транзитную плату, хотя у нее большие проблемы с бюджетом и долги. По его словам, это Украина является банкротом.

Видимо, там считают, что при основных долгах новые ситуацию не сильно усугубят. Хотя эта позиция неверна: Украина и так держится только за счет западных кредитов. Мы же найдем альтернативный вариант, хотя первое, адаптационное время тоже будет нелегким. Самое главное, что нам нужно развивать внутреннюю промышленность, — заключил аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» по вопросу транзита газа из России, срок действия которого истекает в конце 2024 года. По его словам, после завершения контракта Киев и страны Евросоюза при необходимости будут решать, что делать с транспортировкой российского газа через территорию Украины.