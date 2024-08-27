Названо преимущество расчетов в нацвалюте

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, какие есть плюсы от использования во взаиморасчетах нацвалюты или дружественных РФ валют. В частности, по его словам, западные страны не отслеживает такие транзакции, чего не скажешь об операциях в американской и европейской валютах, передают «Известия».

Собеседник указал на значительное изменение структуры внешнеторговых партнеров России за последние 2,5 года. Он сообщил о сокращении объемов торговли с США и Европой и об их увеличении с Азией и Африкой. По словам эксперта, доллары и евро сохраняются во взаиморасчетах при взаимодействии с недружественными странами и частично с Африкой, наибольший прогресс в переходе к взаиморасчетам в нацвалютах есть по азиатскому направлению, в частности, по Китаю.

Мейнхард заявил об увеличении за первые полгода товарооборота между РФ и КНР на 1,8% в денежном выражении в сравнении с 2023-м. В Азию из России за первые полгода ушло товаров на $156,2 млрд, а прибыло на $86,6 млрд.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем в более чем 90%. По данным таможенного управления КНР, товарооборот по итогам семи месяцев 2024 года достиг $136,67 млрд.