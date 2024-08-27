Евросоюз не смог застраховаться от дефицита газа

Европейский союз по-прежнему может столкнуться с нехваткой газа, несмотря на то, что в настоящее время европейские газовые хранилища переполнены, а региональный спрос падает. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство напомнило, что европейцы смогли накопить серьезное количество газа благодаря теплой зиме 2023-2024 годов. Однако с тех пор ЕС не смог добиться того, чтобы поставки сжиженного природного газа (СПГ) шли к нему теми же темпами, как в 2022 и 2023 годах. Тогда Евросоюз сумел запастись этим топливом, перекупив его у азиатских импортеров. Однако в 2024 году его ждала более жесткая конкуренция, причем со стороны не только Китая, но и мелких азиатских потребителей. Как следствие, летом европейский импорт СПГ оказался на 15-25 процентов ниже.

Еще один фактор — это наличие пары десятков СПГ-танкеров у европейских берегов в две предыдущие зимы. Эти суда играли роль дополнительных хранилищ. Но грядущей зимой полагаться на эти плавучие запасы уже не приходится, так как Азия предлагает такие цены, которые способствуют перенаправлению газовых потоков на восток, а не на запад.

Еще два опасных фактора — это риски холодной зимы и прекращение российских поставок через Украину. Издание обратило внимание, что даже спустя почти три года после начала российско-украинского конфликта Австрия, Словакия, Венгрия и Италия сильно зависят от Москвы.

«Уберите этот газ, и текущие европейские запасы газа больше не будут выглядеть достаточными», — пишет Bloomberg.

Иными словами, если все пойдет хорошо, то у Европы будет достаточно газа. Но, если что-то пойдет не так, есть риски дефицита.

Ранее сообщалось, что по итогам первых семи месяцев 2024 года экспорт российского СПГ в Китай снизился на шесть процентов.

Между тем с начала 2024 года трубопроводный импорт российского газа в Европу вырос на 3,1 миллиарда кубических метров.