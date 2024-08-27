Из-за ареста Дурова цена DOGS упала на 30%

Криптовалюта DOGS, запущенная одноименным проектом в Telegram, резко упала в цене в первый день торгов и не смогла нарастить большую капитализацию.

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На вялом дебюте актива, считают в Cryptopolitan, сказался арест Павла Дурова во Франции.

«Арест генерального директора Telegram Павла Дурова оказал влияние на токен, основанный на TON. Сообщество проекта присоединилось к кампании #FREEDUROV в социальных сетях, однако монета продолжает дешеветь», – пишет Cryptopolitan.

Торги DOGS начались на основных централизованных биржах 26 августа. Среди платформ, на которых был размещен токен, были Binance, Bybit, OKX, Bitget и Gate. За первые 10 часов торгов мем-монета достигла рыночной капитализации в $624 млн при объеме торгов в $1,74 млрд. На момент публикации токен подешевел на 30% и продолжает демонстрировать снижение на часовых графиках.

Дебют DOGS также омрачили технические проблемы. Например, разработчики не смогли в первый день отпустить монеты всем пользователям, так усилили модерацию для выявления ботов. К тому же из-за высокого наплыва пользователей блокчейн TON и Telegram Wallet начали испытывать проблемы в работе.

На Binance торговая пара DOGS/USDT торгуется по цене менее $0,0013000. Максимальная цена, которую достиг токен, составила $0,0018000, а самая низкая цена на бирже – $0,0005454. За последние 24 часа на платформе было продано более 407 млрд токенов DOGS.