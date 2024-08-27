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Европа научилась обходиться без торговли с Россией

По итогам второго квартала торговый баланс Евросоюза (ЕС) сложился с профицитом 40,4 миллиарда евро, таким образом, положительный итог зафиксирован четвертый квартал подряд. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет «Коммерсантъ».

Европа научилась обходиться без торговли с Россией
© globallookpress.com

По оценке издания, такая статистика позволяет утверждать, что Европа научилась обходиться без торговли с Россией, а проблемы, имевшие место с первого квартала 2022 года, когда начались военные действия на территории Украины, преодолены.

Максимума — 155 миллиардов евро — дефицит торгового баланса в ЕС достиг в третьем квартале 2022 года из-за рекордных цен на природный газ и дорогой нефти. Отдельно в энергетическом секторе минус оценивался в 193,8 миллиарда.

Впервые выйти в плюс Европе удалось в третьем квартале 2023 года, тогда результат составил 18 миллиардов. Через год можно утверждать, что тенденция стала устойчивой, а выпавшие поставки из России успешно замещаются другими партнерами объединения. В том числе наблюдается рост экспорта в США, Японию, Южную Корею, Индию и Бразилию.

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В то же время рост поставок фиксируется в Турцию, Китай, Казахстан и Армению, откуда, как предполагают власти ЕС, товары перенаправляются в Россию. Европа продолжает искать способы заблокировать такие процессы, а улучшение собственного торгового баланса дает возможность усилить давление по этому направлению.

Ранее сообщалось, что по итогам июня товарооборот России и Евросоюза упал до 4,9 миллиарда евро, что стало минимумом с сентября 1999 года. В месячном выражении сокращение составило 10 процентов.

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