Россиянам рассказали, как могут упасть цены на яйца

Ограничение торговой наценки на яйца может заметно снизить их стоимость в рознице, заявила NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, снижение наценки с 20–35% до 10%, как сегодня предлагают производители, способно опустить цены на 9–19%. Однако для этого необходимы стабильные поставки на основе долгосрочных контрактов, подчеркнула она.

По данным Росптицесоюза, в текущем году торговые наценки на яйца составляют от 20% до 35,5%. При уменьшении таких торговых надбавок до 10%, но только при неизменности всех остальных ценообразующих факторов, розничные цены могут снизиться на 9–19%, — сказала Долгова.

Она напомнила, что крупные торговые сети ранее уже добровольно ввели ограниченные торговые надбавки по важнейшим социально значимым продуктам питания (в том числе — по яйцам) и некоторые продолжают применять их и сейчас. Но чтобы это сделали и другие ретейлеры, нужны стабильные поставки на основе долгосрочных контрактов, подчеркнула эксперт.

Цены на товары при долгосрочных контрактах более низкие, чем при нерегулярных тендерных поставках. Вероятно, торговые сети опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда из-за вспышек птичьего гриппа ряд поставщиков не имели возможности выполнять свои обязательства, — полагает Долгова.

По ее словам, сегодня самые большие наценки у несетевых розничных продавцов, которые не могут закупать продукцию в больших объемах по долгосрочным контрактам.

Впрочем, другую точку зрения в беседе с NEWS.ru озвучил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он считает, что ограничение наценки на практике невозможно, так как между производителями и магазинами слишком много посредников. А цены на яйца могут и вовсе вырасти, так как теряющие рентабельность российские производители закрываются, говорит он. Ведь страна профинансировала не их, а поставщиков из Турции, отмечает Белхароев.

По данным Росстата, в 2023 году цены на яйца увеличились на 61,4% (декабрь 2023-го к декабрю 2022-го). Тогда средняя по стране потребительская цена десятка яиц выросла с 81,7 до 132,45 рубля (пик подорожания пришелся как раз на последний месяц года). Только в ноябре 2023-го яйца подорожали на 15,1%, а в декабре — еще на 18,2%.