Уровень безработицы в РФ в июле составил 2,4%

Уровень безработицы в России в июле 2024 года сохранился на уровне июня и составил 2,4%, следует из данных Росстата.

"В июле 2024 года 1,9 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - отмечается в материалах статслужбы.

В июле 2024 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,6%, уровень безработицы женщин (2,5%) выше уровня безработицы мужчин (2,4%).

Из 1,9 млн безработных 1,2 млн составляют сельские жители, 0,7 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2%).

Доля молодежи в возрасте до 25 лет составляет среди безработных 25,6%, лиц в возрасте 50 лет и старше - 20,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 30,9%.