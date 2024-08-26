Курс криптовалюты Toncoin упал после задержания Дурова

Курс криптовалюты Toncoin рухнул почти на 19% после задержания ее основателя, а также разработчика мессенджера Telegram Павла Дурова. Это следует из данных биржи Binance.

Согласно имеющимся данным, 24 августа цена криптовалюты составляла 6,79 долларов, однако уже 26 августа ее курс упал до 5,5 долларов. Таким образом, блокчейн Telegram Open Network (TON, криптовалюта Toncoin) покинул десятку самых активных валют на международных торговых площадках.

Кроме того, на 21% упала стоимостью криптовалюты Notcoin (NOT), которая используется в играх и приложениях Telegram. Впрочем, цена Notcoin оставалась крайне низкой и до задержания Дурова — чуть более 1 рубля.

Напомним, что Toncoin был создан Павлом и Николаем Дуровым в 2018 году, но в 2020 им пришлось отказаться от проекта из-за судебного дела с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. В 2023 году Дуров анонсировал блокчейн TON, который, по его задумке, должен был использоваться бизнесом и разработчикам в Telegram.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в аэропорту Франции. Согласно версии обвинения, из-за отказа сотрудничать с властями и недостаточной модерации каналов, разработчик является соучастником преступной деятельности, которая ведется в Telegram. По предъявленным обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.