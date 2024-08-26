Эксперт оценил экономические последствия удара по хранилищу газа на западе Украины

После удара по украинским объектам, расположенным на западе страны, без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области, считает главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, мнение которого приводит «Абзац».

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Эксперт также указал, что такие последствия для экономики возможны в случае повреждения крупного подземного хранилища газа (ПХГ) Бильче-Волицкое. По его словам, речь может идти о выведении из строя не самого объекта, а его наземной инфраструктуры, обеспечивающей закачку и подъем газа.

«Отремонтировать компрессорные станции не так сложно, но это такие изделия, которые на складе никто не держит, они всегда индивидуальные характеристики имеют. Их нужно где-то заказывать, и есть ли у Украины деньги на такой заказ — сказать сложно», — прокомментировал аналитик, заметив, что для указанных работ потребуется не менее полугода.

В Минобороны РФ 26 августа заявили о нанесении массированного удара по объектам на Украине, среди которых были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Ранее на Украине отмечали, что за несколько месяцев в отношении подземных газохранилищ, расположенных на западе страны, было проведено не менее семи атак.