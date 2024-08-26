Кабмин продлил отмену экспортной пошлины на уголь

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Мера направлена на поддержание рентабельности и объемов экспорта российских угольных предприятий, отметили в министерстве.

"С учетом текущей мировой конъюнктуры цен на уголь считаем своевременным принятие данного решения", - добавили в Минэнерго России.

Также на заседании подкомиссии было поддержано предложение Минпромторга РФ об отмене "курсовых" вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов чугуна и горячекатаного проката. Ранее экспортные пошлины на эту продукцию были обнулены в июне - июле 2024 года. Решение позволит поддержать рентабельность экспорта отечественных металлургических предприятий и сохранить объемы производства, отметили в Минэкономразвития.

Осенью 2023 года уголь вместе с другими товарами подпал под гибкую экспортную пошлину в размере 4-7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, с 1 марта кабмин вернул ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены для поддержки предприятий угольной отрасли.

По данным Росстата, добыча угля в России по результатам первого полугодия 2024 года снизилась на 0,7% и составила 211 млн тонн.