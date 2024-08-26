Кондитеры заявили о подорожании компонентов для сладостей

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин прокомментировал динамику цен на компоненты для сладостей.

В беседе с «Парламентской газетой» эксперт заявил, что особенно высокий рост цен наблюдается в сегменте «шоколад и шоколадные кондитерские изделия». Речь идёт о какао-бобах и какао-продуктах.

«С 1977 года средняя биржевая цена за тонну какао-бобов составляла $2—2,5 тыс. за тонну. Но в апреле 2024 года стоимость достигала $12 тыс. В настоящее время стоимость контракта на какао-бобы находится на отметке $7,5 тыс. за тонну. Это фактически в три раза превышает среднюю стоимость товара за последние 46 лет», — отметил Лашманкин.

Как утверждается, в 2024 году цены на сухое молоко в среднем выросли на 15%, на сухой молочный жир — на 30—35%.

Ранее сообщалось, что специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс яблочного пирога. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.