Путин связал долгосрочное развитие России с успешным завершением СВО

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России, пишет "Интерфакс".

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В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены российского правительства.