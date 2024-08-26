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Путин связал долгосрочное развитие России с успешным завершением СВО

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России, пишет "Интерфакс".

Путин связал долгосрочное развитие России с успешным завершением СВО
© РИА Новости

В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены российского правительства.

«Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции», — сказал Путин, открывая совещание.
Экономика
Михаил Мишустин
Денис Мантуров
Эльвира Набиуллина
Владимир Путин
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