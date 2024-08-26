Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы роста экономики России. Так, по его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) за первые полгода вырос на 4,6%, передает ТАСС.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Среди его участников - глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.

«Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что традиционно высокую планку задают обрабатывающие отрасли: в этой сфере рост производства за полгода достиг 8%.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее в Росстате сообщили, что на рост ВВП в России больше всего повлиял оптовый и розничный товарооборот, пассажирооборот, обрабатывающие производства, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, строительство и деятельность по ликвидации загрязнений.