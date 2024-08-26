В Африке раскрыли ожидания от России

Создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд в беседе с РИА Новости раскрыл, чего ожидает Африка от России. По его словам, сейчас государствам континента нужна не безвозмездная помощь, как это было во времена СССР, а технологическое партнерство.

© lenta.ru

«По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна», — указал бизнесмен, добавив, что подобная ситуация расслабляет, лишает инициативы и стимула развиваться.

Лавров: Россия по-прежнему будет способствовать усилению безопасности Африки

Гоуенд считает, что Африке необходимо различное оборудование, технологии, благодаря которым страны могли бы развивать свои национальные экономики. Кроме того, нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, чтобы возводить совместные промышленные предприятия.

Глава камерунской диаспоры отметил, что в настоящее время 65 процентов жителей континента составляет молодежь до 30 лет, большинство этих людей не имеет работы. Побороть безработицу можно лишь в случае развития экономики, сельского хозяйства, создавая рабочие места, заключил он.

Ранее стало известно, что власти Эфиопии намерены привлечь российские инвестиции в развитие промышленности страны.