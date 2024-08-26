Стало известно, почему Молдавия заблокировала поставки газа из РФ в угоду Западу

Власти Молдавии, заблокировав в угоду Западу поставки дешевого газа из России, о которых договорились представители блока оппозиционных партий "Победа", наказали собственных граждан. Об этом "Известиям" рассказал лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.

© РИА Новости / Максим Блинов

"Нынешние власти, подчиняясь внешним интересам, мешают гражданам получать доступ к дешевому газу. И им плевать, что это вредит, что людям тяжело оплачивать коммунальные счета. Они открыто говорят о том, что не хотели получать дешевый газ, а хотели лишь насолить России. В итоге, как обычно, назло соседу отморозили уши. Причем буквально - люди зимой замерзают", - сказал Шор.

Молдавия позволит Приднестровью покупать российский газ

Он подчеркнул, что представители блока намерены и дальше расширять сотрудничество с Россией, странами ЕАЭС и СНГ.

"В рамках сотрудничества с Россией, странами ЕАЭС и СНГ планируем реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые принесут пользу каждому жителю нашей страны. Часть из них связана с газовой отраслью. Мы открыли доступ на российский рынок для фермеров Гагаузии. И точно так же сделаем в отношении газа. И это будут проекты для всей Молдовы", - пояснил политик.

Ранее при поддержке блока "Победа" между Москвой и Гагаузской автономией Молдавии были достигнуты договоренности о возобновлении экспорта сельхозпродукции в РФ. Пенсионеры Гагаузии стали получать доплаты на счета, открытые в платежной системе "Мир". Кроме того, состоялись переговоры о поставках дешевого российского газа в Гагаузию, однако власти Молдавии помешали этому проекту из-за конфликта с нынешней главой автономии Евгенией Гуцул, которая после победы на выборах сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.