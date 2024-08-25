Россия и Китай существенно нарастили запасы золота

За последнее десятилетие Россия и Китай значительно увеличили свои золотые резервы. Россия увеличила свои запасы до 2300 тонн, а Китай - с 1054 до 2235 тонн. На третьем месте оказалась Турция, нарастившая запасы со 116 до 540 тонн.

Эксперты связывают рост интереса к золоту с обострением геополитической напряженности, усилением санкций и дискуссиями о дедолларизации. Центральные банки рассматривают золото как безопасный, ликвидный актив с потенциалом доходности.

Несмотря на активные закупки золота другими странами, США по-прежнему остаются крупнейшим держателем золотых резервов в мире. Штаты накопили более 8-ми тонн золота.