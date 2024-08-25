Экс-премьер России не исключил возвращение в РФ замороженных активов

Бывший премьер-министр РФ и глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что есть перспективы для переговоров по возвращению России замороженных активов, в том числе, через судебный путь. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-премьер обратил внимание, что большая часть замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в €300 млрд, находится в Европе. Он отметил, что они лежат в Бельгии и в других странах, однако их пока не трогают.

«Более того, они за счет этих денег еще и проценты зарабатывают. Американцы подталкивают: «Давайте-ка мы разморозим и раздадим, зачем будем свои деньги тратить, давайте мы Украину покормим», — сказал Степашин.

По его словам, Индия, Италия, Саудовская Аравия, ОАЭ уже отказываются хранить свои резервы в долларах, так как опасаются, что ситуации с российскими активами повторятся с ними.

Экс-премьер также выразил мнение, что России вернутся «все деньги», когда закончится специальная военная операция (СВО). Она завершится с тем результатом, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, считает он.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.